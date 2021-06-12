Арина Аверина выиграла многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Россиянка Арина Аверина (109,100 балла) стала первой в личном многоборье на на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место у Боряны Калейн (107,625) из Болгарии, а третьей стала россиянка Дина Аверина, набравшая 107,325 балла.

22-летняя Арина Аверина стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также она является трехкратной чемпионкой России, четырехкратной чемпионкой мира.