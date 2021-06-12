Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Арина Аверина выиграла многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

15:25
Теги:

Россиянка Арина Аверина (109,100 балла) стала первой в личном многоборье на на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место у Боряны Калейн (107,625) из Болгарии, а третьей стала россиянка Дина Аверина, набравшая 107,325 балла.

22-летняя Арина Аверина стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также она является трехкратной чемпионкой России, четырехкратной чемпионкой мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11634521

Читайте также

Уэльс — Швейцария, Евро-2020: где смотреть прямую трансляцию матча
Жителя Владивостока оштрафуют за «таран» здания ФСБ
Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня
40 ножевых: зверски убитая на Алтае женщина оказалась учительницей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд