Россиянки стали чемпионками Европы по художественной гимнастике в групповом многоборье
22:01
Российские гимнастки стали чемпионками Европы (90,250 балла) в групповом многоборье, сообщает ТАСС. В составе сборной России выступили Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.
Второе место у сборной Италии (87,450 балла), третья — сборная Израиля (87,400).
12 июня Арина Аверина стала первой (109,100) в личном многоборье на чемпионате Европы, Дина Аверина — третья (107,325).
Турнир, который проходит в Варне (Болгария), завершится 13 июня.
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