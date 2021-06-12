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Россиянки стали чемпионками Европы по художественной гимнастике в групповом многоборье

22:01

Российские гимнастки стали чемпионками Европы (90,250 балла) в групповом многоборье, сообщает ТАСС. В составе сборной России выступили Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

Второе место у сборной Италии (87,450 балла), третья — сборная Израиля (87,400).

12 июня Арина Аверина стала первой (109,100) в личном многоборье на чемпионате Европы, Дина Аверина — третья (107,325).

Турнир, который проходит в Варне (Болгария), завершится 13 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11635977

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