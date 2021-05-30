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Сестры Аверины завоевали восемь медалей в индивидуальных упражнениях на этапе Кубка мира

30 мая 2021, 23:45
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Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли восемь наград в индивидуальных упражнениях на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро.

Дине удалось завоевать золотую медаль в упражнениях с обручем, серебряную — с мячом и лентой, а также бронзовую — с булавами.

Арина одержала победы в упражнениях с булавами и лентой. Спортсменка замкнула топ-3 в программах с обручем и мячами.

Сборная России заняла второе место в групповых упражнениях с мячами, обручами и булавами.

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