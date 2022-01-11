Российский пятиборец Александр Лесун объяснил, почему в современном пятиборье нет допинговых скандалов.

«На моей памяти было только два случая у мужчин. Тут какая проблема. Человеку надо бежать — и можно какую-то таблетку съесть. Но потом ему же нужно резко переключиться и снизить пульс с 200 до 140 ударов в минуту. Потом — опять переключаться. Универсального средства, чтобы выпил — и пошли результаты, в современном пятиборье нет. Более того, МОК нам говорит: «Ребята, у вас нет проблем ни с судейством, ни с допингом». За это не цепляются», — приводит «Газета.ru» слова Лесуна.

Лесун является олимпийским чемпионом в современном пятиборье, он выиграл золото на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).