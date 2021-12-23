Россияне вошли в руководящие органы UIPM

Четверо российских специалистов — президент ФСПР Вячеслав Аминов, Татьяна Ардабьева, Дмитрий Меньшиков и Андрей Моисеев — будут в ближайшие годы работать в руководящих органах Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Олимпийского комитета России Вячеслав Аминов сохранил за собой пост вице-президента UIPM, который он занимает с 2011 года. Он же вошел в состав финансовой комиссии. Также в исполкоме UIPM будет работать и Татьяна Ардабьева, занимающая пост президента Европейской конфедерации современного пятиборья. Она также стала членом комиссии UIPM по культуре и образованию.

Дмитрий Меньшиков вновь избран в состав важнейшего технического комитета UIPM, в котором он работает с 2012 года, а двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Андрей Моисеев впервые вошел в состав тренерского комитета, увеличив тем самым российское представительство в руководящих органах мирового современного пятиборья.