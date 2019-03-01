Баташова выиграла этап Кубка мира в Каире

На первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в столице Египта Каире, лучшей в соревнованиях женщин стала россиянка Ульяна Баташова.

Россиянка в первых трех видах программы (плавании, фехтовании и верховой езде) заняла восьмые места. Перед заключительным видом программы, лазер-раном, в котором спортсменки бегут 3200 м и стреляют на четырех огневых рубежах, россиянка занимала четвертое место. Ее на 49 секунд опережала венгерка Шаролта Ковач, на 35 секунд – француженка Элоди Клувель, и на 12 секунд – Наталия Койл из Ирландии. Однако все они допустили в заключительном виде программы ошибки в отличии от Баташовой. В итоге россиянка финишировала первой, второй стала Койл, третьей – Ковач.

Каир (Египет). Кубок мира. Женщины. Личное первенство. 1. Ульяна БАТАШОВА (Россия) – 1358. 2. Наталия Койл (Ирландия) – 1347. 3. Шаролта Ковач (Венгрия) – 1341. 4. Элоди Клувель (Франция) – 1339. 5. Анастасия Прокопенко (Белоруссия) – 1329. 6. Франческа Саммерс (Великобритания) – 1325… 8. Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА – 1321… 15. Аделина ИБАТУЛЛИНА – 1299... 27. Ксения ФРАЛЬЦОВА (все – Россия) – 1250.