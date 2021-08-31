«Неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Паралимпийский чемпион объяснил демарш в отношении россиян

Отказ бегуна с ДЦП из Николаева Игоря Цветова фотографироваться с соперниками из России не связан с антиковидными мерами.

Инциденты между российскими и украинскими спортсменами продолжают оставаться одной из самых скандальных тем Паралимпиады-2020. Так произошло и после забега на 100 метров в категории T35, когда на церемонии награждения серебряный призер украинец Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. 27-летний спортсмен отказался от предложения коллег сделать совместное фото и остался стоять на почтительном расстоянии от соперников.

Как оказалось, ничего почтительного в поступке украинца не было. История получила продолжение после заявления Цветова в соцсетях.

Как отреагировали в МПК и российской сборной?

Итак, что произошло после инцидента? Международный паралимпийский комитет прояснил позицию украинца, объяснив ее пандемией коронавируса.

— Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета, — пояснили «СЭ» в пресс-службе организации.

Руководитель команды ПКР в Токио Павел Рожков также предположил, что отказ украинца может объясняться стремлением к гигиене. Это был бы элегантный выход из истории. Но Цветов оказался правдорубом и решил не прятаться за дипломатичными формулировками.

Что сказал Цветов?

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в Facebook. Пост собрал рекордные 2 тысячи комментариев и разлетелся по украинским СМИ. Также Цветов извинился перед своей страной за то, что не смог завоевать золото.

Украинские пользователи поддерживают своего соотечественника.

— Мои поздравления! Все правильно сделал!

— Спасибо вам за гражданскую позицию!

— Вы воин, настоящий украинский казак!

— Учись, Магучих! — обращаются украинцы к своей прыгунье в высоту.

Месяц назад часть патриотично, по их мнению, настроенной украинской публики травила свою же прыгунью и военнослужащую Ярославу Магучих за фотографию с российской коллегой (и по спорту, и по службе в армии) Марией Ласицкене. Наверняка Цветов сделал выводы и из той истории. Правда, теперь Цветова успешно хейтят уже россияне. Многие аккуратно говорят о том, что не стоило смешивать спорт и политику. Но есть и открытые оскорбления.

— Вот же где настоящий душевный инвалид. «С Украиной в сердце, с пулей в голове...» Позорище желторотое... тьфу, баба..

— Какой же ты дурень, что так поступаешь!

— Очень показательно в конце добавил приветствие с ворот Бухенвальда.

Ну и конечно, россияне и украинцы массово соревнуются в юморе и взаимном троллинге — надеемся, никого за шутки не признают нежелательным на территории ни одной из стран.

— Интересно, а если б вы завоевали золото и они б встали к вам для фото на высшую ступень, вы б убежали с нее или других призеров выгнали?

— Это гениально. Украинские спортсмены не берут золото, лишь бы доказать зраду и перемогу.

— Хорошо это сказать, а потом на российском агрессивном газке пожрать приготовить.

— Сколько же русских ботов набежало! Значит, точно все правильно сделал!

Что интересно, впереди у Цветова и россиян дистанция 200 метров, где они могут сойтись снова. Теперь, кажется, это событие будет носить принципиальный характер.