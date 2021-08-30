Украинский паралимпиец проигнорировал россиян на церемонии награждения. Новый скандал в Токио

Бегун с ДЦБ из Николаева Игорь Цветов либо слишком расстроился, либо слишком испугался.

Праздник спорта и мужества на Паралимпиаде в Токио, к сожалению, снова омрачен инцидентом, связанным с российско-украинскими отношениями. Во время церемонии награждении призеров забега на 100 м в категории T35 на подиум поднялись представители сборной ПКР Дмитрий Сафронов (первое место) и Артем Калашян (третье место), а также Игорь Цветов (второе место), 27-летний спортсмен из города Николаев (Украина). После церемонии вручения медалей россияне предложили украинцу сделать совместное фото, однако Цветов демонстративно отказался, и всю фотосессии оставался поодаль от своих коллег. Естественно, такое поведение не прошло незамеченным и вызвало бурю в соцсетях. Украинские радикалы называют Игоря героем, российские болельщики — жертвой политической пропаганды.

Враг готов на все

Двукратный паралимпийский чемпион Рио-2016 Игорь Цветов раньше не был замечен в антироссийских акциях. Однако причины его поступка очевидны. Во-первых, он явно расстроился из-за спортивного поражения. Украинец был фаворитом забега, финишировал с новым личным рекордом (11,47), однако россиянин Дмитрий Сафронов оказался быстрее на 8 сотых, установив новый паралимпийский рекорд в этом классе. В финале Цветов противостоял сразу трем спортсменам из сборной ПКР, опередил двух из них (предыдущего рекордсмена мира Артема Калашяна и Давида Джатиева), но все равно остался без золота.

— Это моя первая победа на серьезном турнире над чемпионом мира и паралимпийским чемпионом Игорем Цветовым, — признался после финиша Сафронов. — Я проиграл ему обе дистанции на чемпионате мира и одну на чемпионате Европы. Он меня, так сказать, скинул с первого места на чемпионате мира-2019. Вот, вернул должок.

Но, помимо спортивной, безусловно, в поступке Цветова имела место и политическая составляющая. Все украинские спортсмены извлекли уроки из скандала, в который во время Олимпиады оказалась втянута прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Эта военнослужащая армии Украины имела неосторожность сфотографироваться в Токио с чемпионкой Марией Ласицкене, которая оказалась офицером российской армии. Несмотря на слова поддержки от многих звезд украинского спорта, Магучих несколько дней полоскали в соцсетях радикальные патриоты. В итоге после разговора с министром обороны Ярослава была вынуждена оправдываться и писать предупреждение всем коллегам: «Враг готов на все».

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Жертвы большой политики

К сожалению, это уже не первый политический инцидент с украинскими паралимпийцами. Во время церемонии открытия ПИ-2020 делегация Украины случайно оказалась рядом со спортсменами ПКР, после чего некоторые из спортсменов и тренеров поспешили покинуть стадион. По официальной версии — для того, чтобы получше подготовиться к соревнованиям, про неофициальной — чтобы избежать политически опасных совместных фото.

На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году украинская делегация сначала собиралась отказаться от выступления в связи с событиями в Крыму, а потом в знак протеста отправила на торжесвеное открытии только одного спортсмена. Кроме того, во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве политического жеста против России. Аналогичные акции украинские спортсмены устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске.

Формально политические акции на подиуме запрещены — как во время Олимпиады, так и в ходе Паралимпийских игр. Однако, если спортсмен, не выкидывает что-то совсем уже неприемлемое, привлечь его к ответственности очень сложно. Во время Рио-2016 американская пловчиха Лилли Кинг отказывалась пожимать руку россиянке Юлии Ефимовой, которую считала допингершей. Во время чемпионата мира по водным видам спорта по той же причини не захотели праздновать с китайским пловцом Сунь Яном австралиец Мак Хортон и британец Данкан Скотт. В том же Рио египетский дзюдоист Эль Шехаби из-за политики демонстративно не стал пожимать руку своему противнику из Израиля Ору Сассону.

Все это сопровождалось большими скандалами. Спортсменов, устроивших демарши, обвиняли в нарушении принципа фейр-плей и в неспортивном поведении, однако возможностей как-либо противостоять подобным выходкам у международных спортивных властей нет. Особенно, когда, как в случае в Украиной, на акции спортсменов фактически толкает действующая власть их стран. Еще во время Олимпиады-2016 украинские политики и чиновники начали активно хейтить своих спортсменов за совместные фото с российскими коллегами, а затем официально отменили госфинансирование поездок представителей Украины на соревнования в Россию.

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В ответ на идиотизм можно только посмеяться

— Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины, — отреагировал поступок Игоря Цветов известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — На открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета Украины: «Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем». Глава ПКР Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это все некрасиво. Мне жаль Цветова, вот и все. Я хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь. Всегда поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства. Поэтому если люди идиоты, можно им только в ответ посмеяться.

— Украинских спортсменов просто накачали, — считает депутат Госдумы РФ Светлана Журова . — Они понимают, что заработают свои дивиденды. Вспомните, какого года рождения эти спортсмены. Их ничего не связывает с Россией — так, как старшее поколение. Ждать от этих людей чего-то другого не стоит, ибо им уже 20 лет внушают ненависть к нашей стране. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать? Мы же не знаем, какие санкции их ждут на родине. У каждого спортсмена своя мотивация, когда он совершает подобное действие. Это даже не политизировано, а просто была прокачка. Люди считают, что это не политика, а позиция, которую они высказывают. Но спортсмен таким образом проявляет неуважение! Паралимпийский комитет должен ограничить подобные действия, это просто ненормально!

— Тут может быть три варианта, — рассуждает известный украинский журналист Артем Франков. — Первый: Цветов искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это в Украине вполне распространенное явление. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие. Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов.