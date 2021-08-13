История Паралимпиады
C 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI летние Паралимпийские игры. В 22 дисциплинах примут участие 4400 спортсменов, которые разыграют 539 наград. За десятилетия, прошедшие с тех пор, как эти соревнования были впервые проведены, они значительно изменились. Из соревнований среди 16 британских ветеранов-колясочников Второй мировой войны это состязание стало одним из главных спортивных событий планеты. А летняя Паралимпиада 2012 года в Лондоне имела телеаудиторию в 3,8 миллиарда человек. Сегодня рассказываем историю Паралимпийских игр.
История Паралимпийских игр
Последствия Второй мировой войны были огромны для всего мира. Большое количество людей было убито, но и множество людей получили травмы, которые привели их к пожизненной инвалидности. Поэтому возникла большая потребность в реабилитации этих людей.
В 1944 году в деревне Сток-Мандевиль в Англии был открыт Центр травм позвоночника. Его возглавил невролог Людвиг Гуттманн — еврей немецкого происхождения, который бежал из нацистской Германии в 1939 году. Он быстро завоевал себе репутацию новатора, благодаря практике в области медицинской реабилитации и за счет мотивации людей с травмами спинного мозга.
Одним из главных подходов в лечении Гуттманна было введение спорта в режим реабилитации, который быстро превратился в спортивные соревнования на колясках. Сначала игры проводились между палатами, где раненые военнослужащие и обычные граждане могли просто поднять себе настроение за счет физической нагрузки и развлечений.
После нескольких лет работы и развития 29 июля 1948 года впервые прошли Сток-Мандевильские игры. Гуттманн сознательно проводил соревнования одновременно с летней 14-й Олимпиадой в Лондоне, потому что хотел, чтобы такой формат соревнования развивался дальше британской больницы.
В первых играх участвовало 14 мужчин и две женщины. Они соревновались в стрельбе из лука. Выбор этого вида спорта был не случайным, ведь результативность в нем зависит от возможностей верхней части тела, а также эта была одна из тех дисциплин, в которых люди с параличом нижних конечностей могли соревноваться на равных со своими коллегами без инвалидности.
Первые небольшие международные соревнования прошли в 1952 году, когда в Англию были приглашены участники из Нидерландов для состязаний в:
- стрельбе из лука;
- настольному теннису;
- дартсу;
- снукеру (разновидность бильярда).
Первые Паралимпийские игры
Популярность игр в Сток-Мандевиле росла. Это происходило за счет врачей, приехавших с разных стран посмотреть на практику реабилитации доктора Гуттманна, а также благодаря публикации о ней в медицинском журнале The Cord. В 1953 году уже журнал TIME освещал соревнования, которые привлекли около 3000 зрителей. А в самих играх уже участвовали 200 спортсменов из восьми стран.
Первые Паралимпийские игры прошли в 1960 году в Риме (Италия), который стал первым городом за пределами Сток-Мандевиля.
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 23 стран, участвовали в них только спортсмены-колясочники. Первенство проводилось через шесть дней после церемонии закрытия XVII Олимпийских игр, и было представлено 8 видов спорта:
- легкая атлетика;
- баскетбол на колясках;
- дартс;
- фехтование на колясках;
- плавание;
- снукер;
- настольный теннис;
- стрельба из лука.
Сами игры не обошлись без проблем. Деревня спортсменов не была полностью оборудована для колясок, многим сотрудникам необходимо было помогать спортсменам подниматься или опускаться вверх и вниз по лестнице. После Игр 1960 года положение спортсменов с ограниченными возможностями начало улучшаться, поскольку движение продолжало расти, модернизироваться и включать все больше и больше разных групп людей с ограниченными возможностями.
Слово «Паралимпиада»: значение и история названия
На соревнованиях в 1964 году в японском Токио начал использоваться термин «Паралимпийские игры». Вначале такое название было связано с термином «paraplegia», то есть паралич нижних конечностей. Но со стартом участия в Играх спортсменов с другими видами ограничений название было переосмыслено. Новая интерпретация связи греческого предлога «Para» (рядом, около, параллельно) и слова «Olympics» говорит о проведении состязания среди людей с ограниченными возможностями параллельно и равноправно с Олимпийскими играми. Официально термин ввели только в 1980 году.
Также в 1964 году была создана Международная спортивная организация инвалидов (ISOD), которая предоставила возможность присоединиться к Играм спортсменам, которые не могли участвовать в Сток-Мандевильских играх, а именно людям с проблемами зрения и спортсменам с церебральным параличом. Однако официальных отношений между организационными комитетами Олимпиады и Паралимпиады в то время не существовало.
Первые зимние Паралимпийские игры
Первые зимние Паралимпийские игры прошли в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик. В соревнованиях участвовало 198 спортсменов из 16 стран, и это был первый раз, когда другим спортсменам, кроме колясочников, было разрешено участвовать в соревнованиях. В соревнованиях были представлены горные лыжи и беговые лыжи для людей с ампутированными конечностями, а также для спортсменов с ослабленным зрением. Ледовые гонки на санях были включены в качестве показательных соревнований.
Развитие паралимпийского движения
В 1980 году летние Олимпийские игры проходили в СССР, а Паралимпийские игры — в Нидерландах. В соревнованиях приняли участие 1973 спортсмена из 43 стран, в том числе 125 спортсменов с церебральным параличом, которым впервые было предоставлено право участвовать. Также дебютировал в соревнованиях сидячий волейбол.
В 1988 году Паралимпийские и Олимпийские игры проводились в Корее. Организационные комитеты впервые договорились, чтобы спортсмены-паралимпийцы соревновались на тех же объектах, что и олимпийцы. У них также были церемонии открытия и закрытия в похожем стиле. Во многом те Игры были похожи на современные Паралимпийские игры. Годом позже был официально сформирован Международный паралимпийский комитет (МПК), объединивший четыре отдельные организации, занимающиеся вопросами спортсменов-паралимпийцев.
В марте-апреле 1992 года в городах Тинь и Альбервиль во Франции прошли Пятые зимние Паралимпийские игры, которые впервые прошли на том же месте, что и зимние Олимпийские игры. Летняя Паралимпиада прошла в Барселоне. В ней приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из 83 стран. Официальная программа включала 15 видов спорта, и это был первый раз, когда провели состязание по теннису на колясках. За время игр было установлено 279 мировых рекордов.
Только в 2001 году Международный олимпийский комитет (МОК) и МПК подписали соглашение, связывающее две Олимпиады, что начиная с Игр в Пекине в 2008 году Паралимпийские игры всегда будут проводиться вскоре после Олимпийских игр и будут использовать те же спортивные сооружения и деревню спортсменов. Также с этого момента каждый будущий выбранный город будет организовывать как Олимпиаду, так и Паралимпийские игры.
До летних Паралимпийских игр в Токио 2020 года соревнования включали в себя следующие виды спорта.
|
Академическая гребля
|
Дзюдо
|
Регби на колясках
|
Баскетбол на колясках
|
Легкая атлетика
|
Стрельба из лука
|
Бочча
|
Настольный теннис
|
Теннис на колясках
|
Велосипедный спорт
|
Паратриатлон
|
Пауэрлифтинг
|
Выездка
|
Парусный спорт
|
Фехтование на колясках
|
Голбол
|
Плавание
|
Футбол 5x5 и 7x7
|
Гребля на байдарках
|
Пулевая стрельба
|
Сидячий волейбол
Рекорды и факты о Паралимпиаде
- Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро побили рекорды телепросмотра, собрав 4,1 миллиарда зрителей.
- Венгерский спортсмен Пал Секереш — единственный спортсмен, выигравший Олимпийские и Паралимпийские медали. Он выиграл бронзу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле в фехтовании. В 1991 году Секереш попал в автобусную аварию. А в 1992 году он выиграл золото в фехтовании на колясках в Барселоне.
- Самая титулованная паралимпийская спортсменка — американская пловчиха Триша Зорн. У нее 55 медалей, 32 из которых — золотые. Она участвовала в соревнованиях с 1980 по 2004 год.
- Согласно данным Управления национальной статистики, в Великобритании в 2018 году работало 3,85 миллиона людей с ограниченными возможностями, что почти на миллион больше, чем до Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне.
- Бегуны с нарушениями зрения прикреплены к бегунам-проводникам с помощью крошечного ремня на руках или кистях. Сами спортсмены всегда должны финишировать впереди своих бегунов-проводников.
- Зрители футбола 5x5 и голбола должны молчать во время соревнования, так как игроки полагаются на звук мяча.
- Китай имеет наибольшее количество золотых медалей на всех Паралимпийских играх с 2004 года. Они выиграли 63 в Афинах, затем 89 в Пекине, 95 в Лондоне и 107 в Рио в 2016 году.
Паралимпиада в Токио 2020-2021
В 2021 году второй раз в истории Паралимпийские игры пройдут в японском Токио. На этих соревнованиях дебютируют такие дисциплины, как бадминтон и тхэквондо. Также на этих играх будет команда беженцев. В Японию приедет рекордное количество спортсменок. Согласно квалификационным критериям МПК, по крайней мере 40 процентов всех участников Игр — девушки.
Токио-2020 станет историческим моментом для парной гребли на каноэ: впервые на Паралимпийских играх будут добавлены лодки ва'а, а также соревнования по гребле на байдарках. Байдарка приводится в движение веслом с двумя лопастями, в то время как ва'а представляет собой каноэ с выносными опорами.
Также в паралимпийской гребле вдвое увеличилась дистанция: с 1000 метров в Рио-2016 до 2000 метров в Токио. Поэтому в Японии будут награждены первые паралимпийские чемпионы на новой дистанции.
Для людей с нарушениями зрения на этой Олимпиаде на боках медалей впервые в истории Паралимпийских игр был нанесен ряд круглых углублений. Одно углубление представляет золото, два — серебро, а три — бронзу. Буквами Брайля также будет написано «Токио-2020» на лицевой стороне медалей.
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