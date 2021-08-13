История Паралимпиады

От соревнований в британской деревне до одного из главных спортивных событий.

C 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI летние Паралимпийские игры. В 22 дисциплинах примут участие 4400 спортсменов, которые разыграют 539 наград. За десятилетия, прошедшие с тех пор, как эти соревнования были впервые проведены, они значительно изменились. Из соревнований среди 16 британских ветеранов-колясочников Второй мировой войны это состязание стало одним из главных спортивных событий планеты. А летняя Паралимпиада 2012 года в Лондоне имела телеаудиторию в 3,8 миллиарда человек. Сегодня рассказываем историю Паралимпийских игр.

Церемония открытия Первых Паралимпийских игр в Риме в 1960 году. Фото IPC

История Паралимпийских игр

Последствия Второй мировой войны были огромны для всего мира. Большое количество людей было убито, но и множество людей получили травмы, которые привели их к пожизненной инвалидности. Поэтому возникла большая потребность в реабилитации этих людей.

В 1944 году в деревне Сток-Мандевиль в Англии был открыт Центр травм позвоночника. Его возглавил невролог Людвиг Гуттманн — еврей немецкого происхождения, который бежал из нацистской Германии в 1939 году. Он быстро завоевал себе репутацию новатора, благодаря практике в области медицинской реабилитации и за счет мотивации людей с травмами спинного мозга.

Одним из главных подходов в лечении Гуттманна было введение спорта в режим реабилитации, который быстро превратился в спортивные соревнования на колясках. Сначала игры проводились между палатами, где раненые военнослужащие и обычные граждане могли просто поднять себе настроение за счет физической нагрузки и развлечений.

После нескольких лет работы и развития 29 июля 1948 года впервые прошли Сток-Мандевильские игры. Гуттманн сознательно проводил соревнования одновременно с летней 14-й Олимпиадой в Лондоне, потому что хотел, чтобы такой формат соревнования развивался дальше британской больницы.

Паралимпийские игры.

В первых играх участвовало 14 мужчин и две женщины. Они соревновались в стрельбе из лука. Выбор этого вида спорта был не случайным, ведь результативность в нем зависит от возможностей верхней части тела, а также эта была одна из тех дисциплин, в которых люди с параличом нижних конечностей могли соревноваться на равных со своими коллегами без инвалидности.

Первые небольшие международные соревнования прошли в 1952 году, когда в Англию были приглашены участники из Нидерландов для состязаний в:

стрельбе из лука;

настольному теннису;

дартсу;

снукеру (разновидность бильярда).

Первые Паралимпийские игры

Популярность игр в Сток-Мандевиле росла. Это происходило за счет врачей, приехавших с разных стран посмотреть на практику реабилитации доктора Гуттманна, а также благодаря публикации о ней в медицинском журнале The Cord. В 1953 году уже журнал TIME освещал соревнования, которые привлекли около 3000 зрителей. А в самих играх уже участвовали 200 спортсменов из восьми стран.

Первые Паралимпийские игры прошли в 1960 году в Риме (Италия), который стал первым городом за пределами Сток-Мандевиля.

Паралимпийские игры.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 23 стран, участвовали в них только спортсмены-колясочники. Первенство проводилось через шесть дней после церемонии закрытия XVII Олимпийских игр, и было представлено 8 видов спорта:

легкая атлетика;

баскетбол на колясках;

дартс;

фехтование на колясках;

плавание;

снукер;

настольный теннис;

стрельба из лука.

Сами игры не обошлись без проблем. Деревня спортсменов не была полностью оборудована для колясок, многим сотрудникам необходимо было помогать спортсменам подниматься или опускаться вверх и вниз по лестнице. После Игр 1960 года положение спортсменов с ограниченными возможностями начало улучшаться, поскольку движение продолжало расти, модернизироваться и включать все больше и больше разных групп людей с ограниченными возможностями.

Слово «Паралимпиада»: значение и история названия

На соревнованиях в 1964 году в японском Токио начал использоваться термин «Паралимпийские игры». Вначале такое название было связано с термином «paraplegia», то есть паралич нижних конечностей. Но со стартом участия в Играх спортсменов с другими видами ограничений название было переосмыслено. Новая интерпретация связи греческого предлога «Para» (рядом, около, параллельно) и слова «Olympics» говорит о проведении состязания среди людей с ограниченными возможностями параллельно и равноправно с Олимпийскими играми. Официально термин ввели только в 1980 году.

Также в 1964 году была создана Международная спортивная организация инвалидов (ISOD), которая предоставила возможность присоединиться к Играм спортсменам, которые не могли участвовать в Сток-Мандевильских играх, а именно людям с проблемами зрения и спортсменам с церебральным параличом. Однако официальных отношений между организационными комитетами Олимпиады и Паралимпиады в то время не существовало.

Первые зимние Паралимпийские игры

Первые зимние Паралимпийские игры прошли в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик. В соревнованиях участвовало 198 спортсменов из 16 стран, и это был первый раз, когда другим спортсменам, кроме колясочников, было разрешено участвовать в соревнованиях. В соревнованиях были представлены горные лыжи и беговые лыжи для людей с ампутированными конечностями, а также для спортсменов с ослабленным зрением. Ледовые гонки на санях были включены в качестве показательных соревнований.

Паралимпийские игры.

Развитие паралимпийского движения

В 1980 году летние Олимпийские игры проходили в СССР, а Паралимпийские игры — в Нидерландах. В соревнованиях приняли участие 1973 спортсмена из 43 стран, в том числе 125 спортсменов с церебральным параличом, которым впервые было предоставлено право участвовать. Также дебютировал в соревнованиях сидячий волейбол.

В 1988 году Паралимпийские и Олимпийские игры проводились в Корее. Организационные комитеты впервые договорились, чтобы спортсмены-паралимпийцы соревновались на тех же объектах, что и олимпийцы. У них также были церемонии открытия и закрытия в похожем стиле. Во многом те Игры были похожи на современные Паралимпийские игры. Годом позже был официально сформирован Международный паралимпийский комитет (МПК), объединивший четыре отдельные организации, занимающиеся вопросами спортсменов-паралимпийцев.

Паралимпийские игры.

В марте-апреле 1992 года в городах Тинь и Альбервиль во Франции прошли Пятые зимние Паралимпийские игры, которые впервые прошли на том же месте, что и зимние Олимпийские игры. Летняя Паралимпиада прошла в Барселоне. В ней приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из 83 стран. Официальная программа включала 15 видов спорта, и это был первый раз, когда провели состязание по теннису на колясках. За время игр было установлено 279 мировых рекордов.

Только в 2001 году Международный олимпийский комитет (МОК) и МПК подписали соглашение, связывающее две Олимпиады, что начиная с Игр в Пекине в 2008 году Паралимпийские игры всегда будут проводиться вскоре после Олимпийских игр и будут использовать те же спортивные сооружения и деревню спортсменов. Также с этого момента каждый будущий выбранный город будет организовывать как Олимпиаду, так и Паралимпийские игры.

До летних Паралимпийских игр в Токио 2020 года соревнования включали в себя следующие виды спорта.

Академическая гребля Дзюдо Регби на колясках Баскетбол на колясках Легкая атлетика Стрельба из лука Бочча Настольный теннис Теннис на колясках Велосипедный спорт Паратриатлон Пауэрлифтинг Выездка Парусный спорт Фехтование на колясках Голбол Плавание Футбол 5x5 и 7x7 Гребля на байдарках Пулевая стрельба Сидячий волейбол

Рекорды и факты о Паралимпиаде

Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро побили рекорды телепросмотра, собрав 4,1 миллиарда зрителей.

Венгерский спортсмен Пал Секереш — единственный спортсмен, выигравший Олимпийские и Паралимпийские медали. Он выиграл бронзу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле в фехтовании. В 1991 году Секереш попал в автобусную аварию. А в 1992 году он выиграл золото в фехтовании на колясках в Барселоне.

Самая титулованная паралимпийская спортсменка — американская пловчиха Триша Зорн. У нее 55 медалей, 32 из которых — золотые. Она участвовала в соревнованиях с 1980 по 2004 год.

Согласно данным Управления национальной статистики, в Великобритании в 2018 году работало 3,85 миллиона людей с ограниченными возможностями, что почти на миллион больше, чем до Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Бегуны с нарушениями зрения прикреплены к бегунам-проводникам с помощью крошечного ремня на руках или кистях. Сами спортсмены всегда должны финишировать впереди своих бегунов-проводников.

Зрители футбола 5x5 и голбола должны молчать во время соревнования, так как игроки полагаются на звук мяча.

Китай имеет наибольшее количество золотых медалей на всех Паралимпийских играх с 2004 года. Они выиграли 63 в Афинах, затем 89 в Пекине, 95 в Лондоне и 107 в Рио в 2016 году.

Паралимпиада в Токио 2020-2021

В 2021 году второй раз в истории Паралимпийские игры пройдут в японском Токио. На этих соревнованиях дебютируют такие дисциплины, как бадминтон и тхэквондо. Также на этих играх будет команда беженцев. В Японию приедет рекордное количество спортсменок. Согласно квалификационным критериям МПК, по крайней мере 40 процентов всех участников Игр — девушки.

Токио-2020 станет историческим моментом для парной гребли на каноэ: впервые на Паралимпийских играх будут добавлены лодки ва'а, а также соревнования по гребле на байдарках. Байдарка приводится в движение веслом с двумя лопастями, в то время как ва'а представляет собой каноэ с выносными опорами.

Также в паралимпийской гребле вдвое увеличилась дистанция: с 1000 метров в Рио-2016 до 2000 метров в Токио. Поэтому в Японии будут награждены первые паралимпийские чемпионы на новой дистанции.

Для людей с нарушениями зрения на этой Олимпиаде на боках медалей впервые в истории Паралимпийских игр был нанесен ряд круглых углублений. Одно углубление представляет золото, два — серебро, а три — бронзу. Буквами Брайля также будет написано «Токио-2020» на лицевой стороне медалей.