В Паралимпийском комитете Сербии выразили сожаление в связи с отстранением российских спортсменов

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Сербии Боян Ячимович в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении российских паралимпийцев.

— Что вы думаете обо всей ситуации с отстранением ПКР?

— В прошлом мы также страдали от санкций на протяжении многих лет. По моему опыту, санкции не помогли тем, кто их вводил. Нет ни одного политика, который также мог бы сказать атлету, что делать, если это связано со спортом. Те санкции ничего не дали. Они были бессмысленными. Жаль, что спортсмены, особенно паралимпийцы страдают от любого рода санкций. Они же не имеют влияния на политику, никак с ней не связаны.

— Есть две точки зрения ситуации: если мы смотрим на результат, санкции не помогают, как вы и сказали. Но есть те, кто считают, что российские спортсмены заслуживают этого или наоборот нет.

— Я думаю, что санкции скорее приносят вред. Когда я был студентом, у нас была похожая ситуация, еще в девяностых годах. Было -2 градуса, в квартирах стоял холод, не было отопления. Это никак не ускорило завершение конфликта. Есть другие способы достижения мира.

Летние Паралимпийские игры-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.