Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

29 февраля, 15:30

В Паралимпийском комитете Сербии выразили сожаление в связи с отстранением российских спортсменов

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Сербии Боян Ячимович в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении российских паралимпийцев.

— Что вы думаете обо всей ситуации с отстранением ПКР?

— В прошлом мы также страдали от санкций на протяжении многих лет. По моему опыту, санкции не помогли тем, кто их вводил. Нет ни одного политика, который также мог бы сказать атлету, что делать, если это связано со спортом. Те санкции ничего не дали. Они были бессмысленными. Жаль, что спортсмены, особенно паралимпийцы страдают от любого рода санкций. Они же не имеют влияния на политику, никак с ней не связаны.

— Есть две точки зрения ситуации: если мы смотрим на результат, санкции не помогают, как вы и сказали. Но есть те, кто считают, что российские спортсмены заслуживают этого или наоборот нет.

— Я думаю, что санкции скорее приносят вред. Когда я был студентом, у нас была похожая ситуация, еще в девяностых годах. Было -2 градуса, в квартирах стоял холод, не было отопления. Это никак не ускорило завершение конфликта. Есть другие способы достижения мира.

Летние Паралимпийские игры-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

Париж-2024, Паралимпиада
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ВАДА не будет создавать комиссию для проверки россиян на Олимпиаде в Париже
Глава ВАДА Банька заявил, что агентство настороженно относится к российским спортсменам перед Олимпиадой
МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады 19 марта
Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду
Юрист объяснила, почему ISU продолжит проверять Валиеву на допинг
ISU продолжит проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рожков — о допуске пловцов на Паралимпиаду: «Еще есть опасения. Но на сегодня политических требований нет»

Генсек Паралимпийского комитета Сербии: «На нас санкции никак не повлияли, а на Россию тем более»
Новости
RSS RSS
Все новости