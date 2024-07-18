В ПКР сообщили о заключении договора авиаперевозки спортсменов на Паралимпиаду-2024

Паралимпийский комитет России (ПКР) заключил договор на авиаперевозку российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийские игры в Париже, об этом сообщил глава ПКР Павел Рожков.

«Хотя окончательное решение об участии россиян в Паралимпийских играх в Париже еще не принято, ПКР в соответствии с регламентом Международного паралимпийского комитета (МПК) проводит организационно-штатные мероприятия. В соответствии с ними был заключен договор на групповую авиаперевозку 131 члена предполагаемой делегации, перелеты по которому запланированы на 21 и 22 августа. Также отдельными регулярными рейсами во Францию планируется прибытие части спортсменов и членов делегации.

ПКР продолжает консультации с федерациями, тренерскими составами сборных и спортсменами по участию в Играх. В настоящее время максимальная численность делегации может составить 170 человек, из которых 95 — спортсмены. Окончательный состав делегации будет известен в начале августа после получения результатов проверки на соответствие регламенту нейтральности. В мае мы подали списки на 305 потенциальных членов делегации» , — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.