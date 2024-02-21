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21 февраля, 11:54

Рожков — о допуске пловцов на Паралимпиаду: «Еще есть опасения. Но на сегодня политических требований нет»

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал «СЭ» о допуске пловцов на Игры-2024 в Париже.

«Делегация будет около двухсот человек, если бы не санкции, то было бы человек 500-600. Главное, что допустили. У нас уже был опыт, за два дня до Паралимпийских игр в Пекине нас отправили домой, сильнейшую команду мира. Поэтому сейчас можем отобраться, все выполнить и отправиться туда (в Париж. — Прим. «СЭ»), но какое решение примут, никто не знает. Есть еще опасения. Но на сегодня политических требований в адрес наших пловцов еще нет. Весь отбор на Олимпийские и Паралимпийские игры отдали федерациям. И сейчас каждая из них устанавливает свои требования. Например, федерации по гребле на каноэ и велоспорту выставили политические требования на участия в отборах на Олимпиаду, которые для наших спортсменов неприемлемы. Именно поэтому мы отказались в участиях в отборах в этих видах спорта», — сказал Рожков «СЭ».

Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.

В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Плавание
Париж-2024, Паралимпиада
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