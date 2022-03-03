Тренер лыжников и биатлонистов Громова прокомментировала отстранение россиян от Паралимпиады
Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.
«Жизнь продолжается, живем дальше и ждем решений и дальнейшего развития событий. У нас есть руководство ПКР и России. Ждем, что скажут наши руководители», — приводит ТАСС слова Громовой.
Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.
Источник: https://tass.ru/sport/13946017
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