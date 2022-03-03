Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 12:34

Тренер лыжников и биатлонистов Громова прокомментировала отстранение россиян от Паралимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Жизнь продолжается, живем дальше и ждем решений и дальнейшего развития событий. У нас есть руководство ПКР и России. Ждем, что скажут наши руководители», — приводит ТАСС слова Громовой.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Источник: https://tass.ru/sport/13946017
1
0

Читайте также

«Локомотив» — «Енисей»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта
МПК изменил свое решение и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде
Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду
Захарова назвала травлей решение МПК отстранить российских спортсменов от Паралимпиады
Международный паралимпийский комитет передумал. Россияне и белорусы не выступят в Пекине-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В голове не укладывается. За что они страдают?». Резцова - о решении Международного паралимпийского комитета

Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в Играх
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости