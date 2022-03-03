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«В голове не укладывается. За что они страдают?». Резцова - о решении Международного паралимпийского комитета

Анфиса Резцова поделилась мнением о решении Международного паралимпийского комитета
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Анфиса Резцова.
Фото «Югра ТВ»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от участия в играх в Пекине.

«У меня в голове не укладывается! Как так можно поступать с паралимпийцами? Они вне политики. За что они страдают? У них проблемы со здоровьем. И вот так поступать... Я не понимаю. Это необъяснимо и дико», — сказала Резцова «СЭ».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

Анфиса Резцова
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