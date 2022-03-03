Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в Играх

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов поделился мнением по поводу решения Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранить российских спортсменов от участия в Играх в Пекине.

«Мы расстроены и сильно огорчены, не приветствуем это решение. Комитет повел себя весьма непоследовательно и показал, что не является самостоятельной организацией, а также, как и другие, подвергается политическому давлению извне. Нашим спортсменам психологически будет очень тяжело справиться с этой ситуацией, но мы, российская паралимпийская семья, постараемся их поддержать, сделать все, что в наших силах. Держитесь, ребята, мы с вами», — цитирует Шилова RT.

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.