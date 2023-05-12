Тарасова назвала хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворить жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации.

«Это еще не победа. Только хороший сдвиг», — сказала Тарасова «СЭ».

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.