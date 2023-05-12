Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.

Также отмечается: «В решении апелляционного трибунала МПК также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, следж-хоккей, танцы на колясках). Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм».

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян к соревнованиям, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.