Валуев — о решении МПК отменить отстранение ПКР: «Суды — единственный язык общения с ними»
Валуев отреагировал на решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал для «СЭ» решение Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета отменить отстранение Паралимпийского комитета России.
«Лишнее доказательство необходимости ходить в суды. Это единственный язык общения с ними», — сказал Валуев «СЭ».
В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года.
В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.
Новости