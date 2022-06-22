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Спортсмены из Белоруссии, Армении и Туркменистана примут участие в Играх «Мы вместе. Спорт»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана примут участие в летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«По поручению президента России мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения «Мы вместе. Спорт».

В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана, конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подчеркнул, что организация проводит планомерную работу по организации и подготовке к соревнованиям.

«В нынешних политических условиях ПКР взаимодействует с национальными паралимпийскими комитетами дружественных стран, чтобы соревнования получились как можно более конкурентными и представительными. Это поможет нашим спортсменам восстановить соревновательный опыт и показать свои лучшие результаты на спортивной арене», — передает слова Рожкова ТАСС.

Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут со 2 по 9 октября в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/14998385
Дмитрий Чернышенко
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