Президент Федерации паралимпийского фехтования России высказалась об отсутствии пандусов на соревнованиях в Чебоксарах

Президент Федерации паралимпийского фехтования России Елена Белкина высказалась об отсутствии пандусов на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах.

«У нас в Уфе сегодня заключительный день чемпионата России, 100 человек из 12 регионов — потрясающий результат! Это серьезное достижение для паралимпийского спорта в современной России. А то, что там где-то случайно не оказалось пандусов — это не такая уж серьезная проблема. Сделают потом пандусы. Есть волонтеры — все регионы командируют волонтеров.

Всегда надо говорить о плюсах. Сам факт того, что федерация решила поехать и организовать соревнования в Чебоксарах — это уже огромный плюс. Я всегда говорю огромное спасибо, если хотя бы что-то сделали для развития паралимпийцев. Я не склонна критиковать, я склонна только благодарить, потому что мы очень тяжело начинали. Мы начинали, когда в стране вообще ничего не было. Постепенно, за все 18 лет, что я занимаюсь фехтованием на колясках, паралимпийский спорт прогрессирует. Я считаю, что лучше развивать его и привозить соревнования в те регионы, которые могут немного быть даже не готовы по инфраструктуре. Хоть кто-то увидит.

Это трудная вещь, у нас страна совершенно не приспособлена. Поэтому если происходит что-то положительное, то надо об этом сразу говорить! Я уверена, что потом сделают эти пандусы. Организовать соревнования для паралимпийцев очень трудно, уж поверьте. Поэтому спасибо организаторам, что решились на это", — сказала Белкина «Газете.Ru».