Рожков сообщил, что паралимпийский комитет запланировал около 30 соревнований в России

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал отстранение россиян от Игр и заявил, что в стране может пройти около 30 соревнований.

«Вы прекрасно знаете, что в марте МПК отстранил нашу команду от участия в Паралимпиаде. Незаконно и цинично. Для наших ребят это трагедия и боль. Наши ребята были готовы для участия в Играх, блестяще выступали в отборочных турнирах. Мы рассчитывали на самое высокое место на Паралимпиаде. Спасибо Владимиру Путину, что вместе со страной поддержал нас в то время и помог провести Игры в Ханты-Мансийске. Сегодня мы получили дополнительную благотворительную помощь, что очень важно для нас.

Паралимпийский комитет запланировал порядка 30 соревнований в России. Плюс наши ребята активно выезжают на турниры в Белоруссия. Наши пловцы на соревнованиях в Белоруссии побили 3 мировых рекорда», — сказал Рожков.