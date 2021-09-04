Сафронов прокомментировал решение украинца Цветова не фотографироваться с россиянами на награждении
06:37
Двукратный чемпион Паралимпийских игр Дмитрий Сафронов признался, что его не беспокоит ситуация с украинским спортсменом Игорем Цветовым, который во второй раз отказался фотографироваться с россиянами на награждении.
«Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — цитирует ТАСС Сафронова.
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