Сафронов прокомментировал решение украинца Цветова не фотографироваться с россиянами на награждении

Двукратный чемпион Паралимпийских игр Дмитрий Сафронов признался, что его не беспокоит ситуация с украинским спортсменом Игорем Цветовым, который во второй раз отказался фотографироваться с россиянами на награждении.

«Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — цитирует ТАСС Сафронова.