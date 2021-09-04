Украинец Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде

Украинец Игорь Цветов после завоевания серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в беге на 200 метров не стал фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения. Сафронов выиграл золото, а Калашян — бронзу.

Цветов не подошел к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования призеров он стоял отдельно. При этом он хлопал во время вручения медалей.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветова стал вторым.