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Сегодня, 10:44

Рожков сообщил, что 80 легкоатлетов и пловцов практически решили задачу отбора на Паралимпиаду-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что задачу отбора на Паралимпийские игры 2024 года практически решили 80 легкоатлетов и пловцов.

«Что касается Паралимпиады в Париже, то нам надо сначала туда отобраться, но завершившиеся летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» доказали, что российские спортсмены остаются конкурентоспособными на мировом уровне. Результаты, показанные на этих турнирах, учитывались в международном рейтинге. У нас в легкой атлетике и плавании по 40 спортсменов показали результаты высокого класса и практически решили задачу отбора, хотя квалификационный период еще не закончился», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Также президент ПКР отметил, что всего около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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