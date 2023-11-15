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Сегодня, 17:05

Паралимпийский комитет России должен внести 10 тысяч евро в IPC, несмотря на приостановку членства в организации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Паралимпийский комитет России (ПКР) должен внести финансовый взнос в Международный паралимпийский комитет (IPC) в размере 10 тысяч евро, сообщает на сайте ПКР.

Взнос связан с расходами на обеспечение регламента, связанного с нейтральным статусом российских спортсменов — обеспечением соблюдения, мониторингом и оценкой реализации данного регламента.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Кроме того, на генассамблее приостановили членство ПКР в организации на два года.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Источник: ПКР
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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