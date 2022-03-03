Российский паралимпиец Гнездилов заявил, что шокирован решением отстранить россиян от участия в Паралимпиаде

Чемпион Паралимпиады-2020 Денис Гнездилов отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Я в шоке, конечно. Но это ожидаемо было, раз весь спорт перекрыли. Я еще удивился, когда сначала вынесли вердикт, что допустят россиян. А сегодня утром увидел, что не допускают — в шоке.



Жалко ребят: они уже там, готовились. Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится. Будет ли шанс это оспорить? Что там оспаривать, это политика. Дай бог, чтобы допустили, но осадок уже по-любому у ребят есть. Когда ты там находишься — то допускают, до не допускают, на душе становится неприятно», — цитирует «Газета.Ru» Гнездилова.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.