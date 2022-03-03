«И спорт, и людей очень жалко». Губерниев — о решении Международного паралимпийского комитета

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от участия в играх в Пекине.

«Очень жалко! Люблю паралимпийцев. И я собирался комментировать соревнования... Конечно, это чудовищная ситуация. Я переживаю за наших паралимпийцев. Что тут еще сказать? Мы понимаем, что это все нарастает как снежный ком. И спорт, и людей очень жалко. Но вот в такую ситуацию мы попали», — сказал Губерниев «СЭ».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.