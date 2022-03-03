Паралимпийский комитет России назвал необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России заявил, что считает необоснованным решение о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.



В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам», — приводит ТАСС текст заявления Паралимпийского комитета России.

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта.