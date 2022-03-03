Паралимпийский чемпион Терентьев отреагировал на решение МПК не допустить российских спортсменов на Игры

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета не допустить спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Пекине-2022.

«Мы понимаем, что в условиях такого давления на Россию даже изменяют правила деятельности Международного паралимпийского комитета, — сказал Терентьев «СЭ». Вчера говорили о том, что были приняты самые жесткие санкции — нейтральный флаг, нейтральный статус. Непонятно, как МПК мог аргументировать свое решение, которое они изменили.



Видимо, другие страны стали давить, чтобы их команды не участвовали в Играх. Все это привело бы к тому, что Паралимпиада просто стала бы сплошной политической акцией. Решение МПК было сформировано на других принципах, нежели решение Исполкома».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.