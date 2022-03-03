Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 11:00

Паралимпийский чемпион Терентьев отреагировал на решение МПК не допустить российских спортсменов на Игры

Артем Бухаев
Корреспондент

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета не допустить спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Пекине-2022.

«Мы понимаем, что в условиях такого давления на Россию даже изменяют правила деятельности Международного паралимпийского комитета, — сказал Терентьев «СЭ». Вчера говорили о том, что были приняты самые жесткие санкции — нейтральный флаг, нейтральный статус. Непонятно, как МПК мог аргументировать свое решение, которое они изменили.

Видимо, другие страны стали давить, чтобы их команды не участвовали в Играх. Все это привело бы к тому, что Паралимпиада просто стала бы сплошной политической акцией. Решение МПК было сформировано на других принципах, нежели решение Исполкома».

3 марта Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

1
1

Читайте также

МПК изменил свое решение и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде
В Москве отменили QR-коды, стадионы можно будет заполнять на 100 процентов
Кто из легионеров покинул РПЛ? Кто остается? Следим, как меняется наш футбол
Гениальная игра Панарина! Набрал три очка и перевернул матч для «Рейнджерс»
Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паралимпийский комитет России назвал необоснованным решение о недопуске россиян к участию в Паралимпиаде

В Госдуме назвали «идиотским поступком» решение МПК отстранить россиян от Паралимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости