Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 29 августа

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Команда России, у которой 15 золотых наград, идет на 4-м месте.

Россиянин Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд.

Еще один мировой рекорд побил Дмитрий Черняев, занявший первое место в плавании на 100 м брассом.