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Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 29 августа

17:10
Денис Гнездилов. Фото Getty Images
Денис Гнездилов. Фото Getty Images

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Команда России, у которой 15 золотых наград, идет на 4-м месте.

Россиянин Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд.

Еще один мировой рекорд побил Дмитрий Черняев, занявший первое место в плавании на 100 м брассом.

Страна
1
Китай
 46 29 29 104
2
Великобритания
 23 19 18 60
3
США
 15 16 9 40
4
Россия
 15 9 28 52
5
Украина
 10 22 11 43
6
Бразилия
 10 5 15 30
7
Азербайджан
 9 0 3 12
8
Австралия
 8 15 13 36
9
Италия
 8 10 9 27
10
Нидерланды
 7 7 5 19
11
Испания
 6 9 3 18
12
Япония
 4 4 10 18
13
Узбекистан
 4 4 4 12
14
Белоруссия
 4 0 1 5
15
Франция
 3 7 16 26
16
Иран
 3 4 0 7
17
Польша
 3 2 6 11
18
Венгрия
 3 2 2 7
19
Израиль
 3 2 0 5
20
Колумбия
 2 4 6 12
21
Германия
 2 3 5 10
22
Новая Зеландия
 2 2 0 4
23
Швейцария
 2 1 1 4
24
Ирландия
 2 1 0 3
25
Мексика
 2 0 5 7
26
Бельгия
 2 0 3 5
27
Нигерия
 2 0 2 4
28
Иордания
 2 0 1 3
29
Норвегия
 2 0 1 3
30
ЮАР
 2 0 0 2
31
Канада
 1 6 4 11
32
Казахстан
 1 3 0 4
33
Алжир
 1 2 4 7
34
Таиланд
 1 1 3 5
35
Словакия
 1 1 1 3
36
Тунис
 1 1 1 3
37
Дания
 1 1 1 3
38
Чили
 1 1 0 2
39
Эквадор
 1 0 1 2
40
Сингапур
 1 0 0 1
41
Малайзия
 1 0 0 1
42
Эфиопия
 1 0 0 1
43
Египет
 0 4 2 6
44
Грузия
 0 3 0 3
45
Индия
 0 2 1 3
46
Австрия
 0 2 0 2
47
Латвия
 0 2 0 2
48
Болгария
 0 2 0 2
49
Корея
 0 1 8 9
50
Турция
 0 1 6 7
51
Греция
 0 1 4 5
52
Индонезия
 0 1 2 3
53
Венесуэла
 0 1 1 2
54
Румыния
 0 1 1 2
55
Чехия
 0 1 1 2
56
Вьетнам
 0 1 0 1
57
Ирак
 0 1 0 1
58
Намибия
 0 1 0 1
59
Хорватия
 0 1 0 1
60
Аргентина
 0 0 2 2
61
Литва
 0 0 2 2
62
Сальвадор
 0 0 1 1
63
Кипр
 0 0 1 1
64
Уганда
 0 0 1 1
65
Гонконг
 0 0 1 1
66
Португалия
 0 0 1 1
67
Черногория
 0 0 1 1
68
Тайвань
 0 0 1 1
69
Финляндия
 0 0 1 1
70
Исландия
 0 0 0 0

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Иван Шитик все материалы автора

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