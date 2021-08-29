Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 29 августа
17:10
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Команда России, у которой 15 золотых наград, идет на 4-м месте.
Россиянин Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд.
Еще один мировой рекорд побил Дмитрий Черняев, занявший первое место в плавании на 100 м брассом.
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|65
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