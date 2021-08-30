В Паралимпийской деревне выявлен еще один случай заражения коронавирусом у спортсмена

За последние сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом среди людей, задействованных в проведении Паралимпийских игр, сообщается на официальном сайте «Токио-2020».

Положительный тест также сдал один спортсмен, находящийся на территории Паралимпийской деревни. За весь период Паралимпиады было зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом у спортсменов.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа и завершатся 5 сентября.