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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа

08:20

Воскресенье, 29 августа — пятый медальный день Паралимпиады-2020.

Легкоатлет Денис Гнездилов дважды обновил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и выиграл золото Паралимпиады.

Медальный зачет соревнований — здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа

Легкая атлетика
Толкание ядра, мужчины
1. Денис Гнездилов (Россия) — 11,16 м
2. Гарра Тнайаш (Ирак) — 11,15 м
3. Мигель Монтейро (Португалия) — 10,76 м

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