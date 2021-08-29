Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа
08:20
Воскресенье, 29 августа — пятый медальный день Паралимпиады-2020.
Легкоатлет Денис Гнездилов дважды обновил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и выиграл золото Паралимпиады.
Медальный зачет соревнований — здесь.
Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа
Легкая атлетика
Толкание ядра, мужчины
1. Денис Гнездилов (Россия) — 11,16 м
2. Гарра Тнайаш (Ирак) — 11,15 м
3. Мигель Монтейро (Португалия) — 10,76 м
Читайте также
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
«Манчестер Сити» уничтожил «Арсенал», «Ювентус» проиграл первый матч без Роналду, Левандовски забил 300-й гол за «Баварию»
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю