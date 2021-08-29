Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 29 августа

Воскресенье, 29 августа — пятый медальный день Паралимпиады-2020.

Легкоатлет Денис Гнездилов дважды обновил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и выиграл золото Паралимпиады.

Медальный зачет соревнований — здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа

Легкая атлетика

Толкание ядра, мужчины

1. Денис Гнездилов (Россия) — 11,16 м

2. Гарра Тнайаш (Ирак) — 11,15 м

3. Мигель Монтейро (Португалия) — 10,76 м