Матыцин: «Решение МПК показывает успешную работу ПКР по защите истинных принципов спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал допуск российских спортсменов к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта. Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе», — приводит слова Матыцина ТАСС.

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.