Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за приостановку членства паралимпийского комитета России в организации.

«Генеральная ассамблея МПК проголосовала 90 голосами против 56 (шесть воздержались) за приостановку членства Паралимпийского комитета России за нарушение конституционных обязательств членства», — сообщает пресс-служба МПК.

При этом, российские паралимпийцы смогут принимать участие в международных турнирах, в том числе в Паралимпийских играх в Париже 2024 года, в статусе нейтральных спортсменов.