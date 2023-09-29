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Сегодня, 18:13

В ПКР назвали допуск спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Паралимпийская сборная России в Сочи.
Фото ПКР

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением по поводу допуска российских паралимпийцев на международные турниры в нейтральном статусе и приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета несправедливо. Это дискриминация ПКР и российских спортсменов по национальному признаку. Она ставит их в неравное положение по сравнению с членами МПК и спортсменами из других стран», — говорится в заявлении ПКР.

Также в ПКР отметили, что отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, значит лишать их права на национальную идентичность.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что МПК сохранил за российской организацией право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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Источник: Сайт ПКР
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
ПКР
МПК
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