ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил, что намерен добиваться полного восстановления своих законных прав в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Ограничения членских прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам МПК, поскольку отражают, в первую очередь, политическую позицию МПК. Решение Генассамблеи противоречат целям и принципу нейтральности МПК, провозглашенному Конституцией МПК. ПКР рассматривает возможные варианты защиты и будет продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав и прав российских паралимпийцев», — говорится в заявлении ПКР.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. 90 членов генассамблеи поддержали решение, 56 выступили против, а 6 членов воздержались от голосования. При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что пересмотр решения о приостановке членства ПКР в МПК будет возможен в 2025 году.