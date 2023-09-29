Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 18:22

ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Паралимпийская сборная России в Сочи.
Фото ПКР

Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил, что намерен добиваться полного восстановления своих законных прав в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Ограничения членских прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам МПК, поскольку отражают, в первую очередь, политическую позицию МПК. Решение Генассамблеи противоречат целям и принципу нейтральности МПК, провозглашенному Конституцией МПК. ПКР рассматривает возможные варианты защиты и будет продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав и прав российских паралимпийцев», — говорится в заявлении ПКР.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. 90 членов генассамблеи поддержали решение, 56 выступили против, а 6 членов воздержались от голосования. При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что пересмотр решения о приостановке членства ПКР в МПК будет возможен в 2025 году.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

Источник: Сайт ПКР
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
ПКР
МПК
1
Читайте также
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожал покончить с собой во Франции
Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Матыцин: «Решение МПК показывает успешную работу ПКР по защите истинных принципов спорта»
В ПКР назвали допуск спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку
Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам
Тарасова — о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Мы согласны на допуск в любом статусе»
Колобков о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Наши ребята это заслужили. Удивлен, что это не произошло раньше»
Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МПК допустил белорусских спортсменов к Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Матыцин: «Решение МПК показывает успешную работу ПКР по защите истинных принципов спорта»
Новости
RSS RSS
Все новости