Громова — о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Какой-либо победой я бы на данный момент это не назвала»

Старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

«Да, нас допустили в нейтральном статусе, но пока не выдвинули никаких условий. Давайте вспомним Игры 2018 года в Пхенчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине — везде мы участвовали, но каждый раз условия менялись, и было целое множество пунктов, которым мы должны были соответствовать. Следует дождаться, какие условия они пришьют к новости о допуске. Государство и Паралимпийский комитет работают над допуском спортсменов — это понятно. Какой-либо победой я бы на данный момент это не назвала. Давайте подождем официальных условий», — цитирует RT Громову.

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.