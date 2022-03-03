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Сегодня, 13:14

МИД КНР отказался комментировать решение МПК об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал комментировать решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«По этому вопросу обратитесь в Пекинский организационный комитет», — приводит ТАСС слова Вэньбиня.

Вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако сегодня организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13946483
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