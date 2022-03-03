В Кремле назвали позором решение МПК об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать. Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», — цитирует ТАСС слова Пескова.

3 марта МПК изменил свое решение и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Напомним, вчера, 2 марта, Международный паралимпийский комитет заявлял о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Решение было изменено после специально созванного заседания правления Международного паралимпийского комитета.