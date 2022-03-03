Матыцин заявил, что российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийцев от Игр в Пекине 2022 года.

«Мы сейчас вырабатываем в том числе юридическую позицию для того, чтобы подать в ближайшее время иски по защите прав наших спортсменов по недопущению дискриминации спортсменов по национальному признаку и использованию спорта как инструмента политического давления. Решение отстранить нашу команду, которое сегодня принял Международный паралимпийский комитет, является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием в политических целях ценностями Олимпийской хартии и человеческой жизни. Особенно недопустимо применять какие-либо санкции в отношении паралимпийцев, тем более что они уже приехали на соревнования», — цитирует Матыцина ТАСС.

В четверг, 3 марта, МПК изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине. Позже президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация не получала сообщений об агрессивном отношении к российскими и белорусским спортсменам.