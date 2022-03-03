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Сегодня, 13:30

Матыцин заявил, что российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийцев

Виктория Кравченко
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийцев от Игр в Пекине 2022 года.

«Мы сейчас вырабатываем в том числе юридическую позицию для того, чтобы подать в ближайшее время иски по защите прав наших спортсменов по недопущению дискриминации спортсменов по национальному признаку и использованию спорта как инструмента политического давления. Решение отстранить нашу команду, которое сегодня принял Международный паралимпийский комитет, является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием в политических целях ценностями Олимпийской хартии и человеческой жизни. Особенно недопустимо применять какие-либо санкции в отношении паралимпийцев, тем более что они уже приехали на соревнования», — цитирует Матыцина ТАСС.

В четверг, 3 марта, МПК изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине. Позже президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация не получала сообщений об агрессивном отношении к российскими и белорусским спортсменам.

Источник: https://tass.ru/sport/13948543
Олег Матыцин
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