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Сегодня, 14:20

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Виктория Кравченко
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Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации, сообщается на сайте организации.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление федерации.

Также отмечается, что совет IBSA согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231020/sport_slepykh-1904136880.html?in=l
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