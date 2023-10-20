Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации, сообщается на сайте организации.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление федерации.