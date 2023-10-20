Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации, сообщается на сайте организации.
«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление федерации.
Также отмечается, что совет IBSA согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже.
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