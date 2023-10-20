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Матыцин заявил, что Минспорт увеличит финансирование атлетов к Паралимпиаде в Париже

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство увеличит объем финансирования атлетов для подготовки к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

«Нашим паралимпийцами не запретили выступать на Играх в Париже. Мы будем стараться увеличивать объемы финансирования на развитие адаптивного спорта и подготовку паралимпийцев, в том числе в рамках сборных команд на наших тренировочных базах», — цитирует главу федерального ведомства ТАСС.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В ПКР заявили, что допуск спортсменов без флага, гимна и национальной символики является дискриминацией по национальному признаку.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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