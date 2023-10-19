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Сегодня, 17:29

Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение

Виктория Кравченко
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту рассказал, что страна должна самостоятельно развивать паралимпийское движение.

«Нам самим нужно развивать это. Это благородное дело. И международные контакты надо развивать по этим видам спорта. Нужно, чтоб Минспорт помог поддержать», — цитирует президента ТАСС.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены к участию в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19064471
Владимир Путин
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