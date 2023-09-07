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Сегодня, 16:23

Захарова отреагировала на возможное отстранение ПКР: «Иначе как извращением назвать нельзя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос о возможной приостановке членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что МПК намерен навсегда приостановить членство ПКР в организации.

«То, что англосаксы и остальные натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя. Сначала начали вводить неспортивные правила и требования. Потом заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировали», — сказала Захарова.

Представитель МИД также поделилась мнением о многочисленных запретах в отношении российских спортсменов.

«Далее начали вводить запреты на выступления спортсменов и команд под любыми вымышленными предлогами: от якобы применения допинга до несоответствия национальной принадлежности. Казалось, что мы понимаем, чего они добиваются: хотят выдавить нас как сильнейших конкурентов. Но оказалось все намного хуже — им вообще не нужен нормальный спорт. И поэтому они начали добавлять туда гендерное мракобесие. Понимаю тех, кто считает, что Олимпизма в его прежних формах больше нет и в ближайшее время уже не будет», — добавила Захарова.

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12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Генеральная ассамблея МПК пройдет 27 сентября в Бахрейне.

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