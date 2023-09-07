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Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет намерен исключить Россию

Виктория Кравченко
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Флаг Международного паралимпийского комитета.
Фото Global Look Press

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится навсегда приостановить членство России в организации. Повторная генеральная ассамблея пройдет 27 сентября в Бахрейне.

«Они заявляют, что лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Надеемся, что сможем дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — цитирует Рожкова «РИА Новости».

Также будет рассмотрен вопрос об участии российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

22 июня 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что решение по вопросу о допуске российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) не будет легким.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230906/pkr-1894576596.html
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