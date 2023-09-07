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Анцелиович считает, что для отстранения России от Паралимпиад не хватит голосов

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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что для отстранения России от Паралимпиад нужно собрать две трети голосов квалифицированных участников Генассамблеи.

«Конституция Международного паралимпийского комитета (МПК) предусматривает возможность исключения национального паралимпийского комитета, если за это проголосует квалифицированное число участников Генассамблеи — это не 50 процентов, а две трети голосов. И причины могут быть разные, включая решение на усмотрение членов, которые считают, что такое решение может быть оправдано.

Так что попытка может быть предпринята, но практически я считаю, что это сложно будет сделать. Это не управляющий совет, а Генассамблея, высший орган, который состоит из всех членов МПК, и собрать две трети голосов — тяжелая работа. Во-вторых, кроме паралимпийского спорта, нигде не было попытки исключить членство на постоянной основе — этого не делал Международный олимпийский комитет; World Athletics, бывшая IAAF даже восстановила членство российской легкой атлетики; ни в биатлоне этого не было. Где-то членство приостановлено, но о полном исключении речь не идет. Поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно убедить членов IPC, что надо настолько поразить в правах ПКР», — приводит «Газета.Ru» слова Анцелиович.

Ранее стало известно, что МПК готовится пожизненно приостановить членство Паралимпийского комитета России.

 
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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/07/21237926.shtml
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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