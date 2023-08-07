Крамаренко завоевала в Минске пять медалей

В столице Белоруссии завершился международный турнир «Хрустальная роза» и турнир Игр стран СНГ.

Во Дворце художественной гимнастики в Минске с 4 по 6 августа прошел традиционный международный турнир «Хрустальная роза». Впервые в этом году организаторы решили совместить соревнования, на которые ежегодно приезжают юные грации, со II Играми стран СНГ, где выступили главные звезды мировой художественной гимнастики: россиянки Арина Аверина, Лала Крамаренко, Арина Попова и белорусские спортсменки Алина Горносько и Елизавета Зорькина.

Благодаря новому формату юные гимнастки не только получили возможность проявить себя, но и смогли встретиться на одном ковре со своими кумирами.

Алина Горносько. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Готовились как на чемпионат мира

Перед началом турнира главный тренер сборной Белоруссии Ирина Лепарская подчеркивала, что «Хрустальная роза» неизменно открывает много новых имен для мира художественной гимнастики. Так произошло и сейчас. Десятки юных гимнасток, большинство из которых впервые принимали участие в таких крупных международных соревнованиях, громко заявили о себе на глазах белорусской публики.

Среди зажегшихся новых звездочек были и спортсменки, которые представляли в Минске Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Золотую медаль в упражнении с булавами среди юниоров завоевала Кристина Войтенко. Воспитанница академии Ксения Савинова стала второй в упражнении с булавами среди преюниоров. Вместе с Яной Заикиной она также вошла в пятерку лучших по общей сумме баллов за два вида. В топ-10 среди спортсменок 2013-2014 годов рождения попала Сабина Саматова, еще одна гимнастка академии. Каролина Тарасова получила специальный приз в номинации «Мисс очарование» по итогам турнира.

«Все неплохо, я бы даже сказала — хорошо прошли. Я как тренер очень довольна. Была непростая подготовка. Я в шутку говорю: «Мы готовились как на чемпионат мира», — подвела итоги соревнований тренер академии Ирина Дзюба.

Лала Крамаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проявить себя и набраться опыта

На международном турнире от академии дебютировали 13 гимнасток. В заключительный соревновательный день, чтобы поддержать своих воспитанниц, в Минск приехала сама олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

«Я очень рада, что юные спортсменки нашей академии получили возможность поучаствовать в больших международных соревнованиях, проявить себя и набраться опыта, выступая на одном ковре с гимнастками мирового уровня», — отметила олимпийская чемпионка.

Кроме того, Алина Кабаева вручила белорусской гимнастке Алине Горносько специальный приз от Благотворительного фонда олимпийской чемпионки.

В качестве почетных гостей на трибунах также присутствовали двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, серебряный призер Олимпиады Яна Кудрявцева, министры спорта Белоруссии и России Сергей Ковальчук и Олег Матыцин, министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов и генеральный секретарь Олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.

Анастасия Родивилова