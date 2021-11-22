Чувства Медведевой и Милохина, релакс жены Овечкина, развод Малафеева

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

Евгения Медведева весело отметила свой день рождения в компании друзей и призналась в теплых чувствах к Дане Милохину

Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел отпуск

Юлия Ефимова показала, как проходят тренировки в компании с любимой собакой

Алина Загитова призналась в том, что она — кулинарный маньяк

Супруга Александра Овечкина Анастасия продемонстрировала отличную фигуру на пляже в Мексике

Вячеслав Малафеев сообщил, что подал на развод

Мощная охрана Андрея Аршавина

Жена Валерия Карпина Дарья выложила милое видео про долгожданную встречу мужа с дочками

Дарья Клишина тренируется даже на белоснежном песке на берегу океана