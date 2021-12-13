Загитова побывала в Мексике, Медведева — на Красной площади, Веснина — на Мальдивах
Сегодня, 06:30
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.
Даниил Медведев подготовился к небольшим каникулам
Хабиб Нурмагомедов встретился с улыбающимся шеф-поваром из Турции
Криштиану Роналду поделился фотографией со своей семьей
Каролина Севастьянова похвасталась нереально длинными ногами
Дэвид и Виктория Бекхэм уже подготовили рождественские свитера
Алина Загитова рассказала, как провела время в Мексике
Евгения Медведева зарядилась предновогодним настроением на новогодней ярмарке на Красной площади
Елена Веснина отдохнула с семьей на белоснежных пляжах на Мальдивах
Дарья Клишина с удовольствием отдохнула на яхте
Юрий Семин выразил недовольство руководством «Локомотива»
Дарья Карпина поздравила подписчиков с Днем футбола
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