Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Даниил Медведев подготовился к небольшим каникулам

Хабиб Нурмагомедов встретился с улыбающимся шеф-поваром из Турции

Криштиану Роналду поделился фотографией со своей семьей

Каролина Севастьянова похвасталась нереально длинными ногами

Дэвид и Виктория Бекхэм уже подготовили рождественские свитера

Алина Загитова рассказала, как провела время в Мексике

Евгения Медведева зарядилась предновогодним настроением на новогодней ярмарке на Красной площади

Елена Веснина отдохнула с семьей на белоснежных пляжах на Мальдивах

Дарья Клишина с удовольствием отдохнула на яхте

Юрий Семин выразил недовольство руководством «Локомотива»

Дарья Карпина поздравила подписчиков с Днем футбола