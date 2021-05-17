«Однажды чуть было не забил гол Ринату Дасаеву»: актер сериала «Немцы» Вадим Медведев о любви к футболу и ярким матчам

В онлайн-кинотеатре KION с 28 апреля стал доступен очередной проект линейки KION Originals «Немцы». Это экранизация одноименного романа Александра Терехова, лауреата премии «Национальный бестселлер» за 2012 год. Актер Вадим Медведев, исполнивший одну из ролей, рассказал о своем персонаже, спортивном прошлом и проблемах русского футбола.

— Как вы попали в проект «Немцы»?

— Я давно знаю режиссера этого проекта, Стаса Иванова. Плюс ко всему продюсер Юрий Сапронов со мной знаком со времен сериала «Зона». Стас позвал меня на пробы и предложил роль чиновника Гафарова. Впоследствии этот образ я в сериале и воплотил.

— Кто ваш герой? Расскажите о нем подробнее.

— Я появляюсь сразу, с первого эпизода, в небольших сценах. Не сказать, что Гафаров — ключевая фигура в этой истории. Я один из чиновников, мой персонаж — ставленник губернатора. Потом он в какой-то момент займет другую позицию в администрации, но раскрывать все карты пока не буду — за подковерными играми чиновников лучше наблюдать воочию, посмотрев сериал.

— Как вы готовились к воплощению этого образа?

— Чиновники, насколько я имею с ними опыт общения, — особая порода людей, если можно так сказать. Они сделаны из особого теста. У меня были внутренние сложности с тем, чтобы примерить на себя эту шкуру. Все-таки люди во власти, не всегда чистые на руку, — со мной мало общего.

— Как проходили съемки? Какое у вас впечатление о сериале осталось?

— Пока я видел лишь первые серии. Вспоминая, каким был съемочный процесс, могу заключить, что «Немцы» — сериал, что называется, настоящий и откровенный. Во многом, конечно, благодаря Стасу — он здесь и режиссер, и один из авторов сценария. Человек, тонко чувствующий материал, с которым работает. Многие проблемы общества вскрыты очень тонко и подробно. Снимаясь в этом проекте, хотелось не свалиться в фальшь и играть на таком же настоящем уровне, что и коллеги по площадке.

— Какие виды спорта вам интересны? Ярый ли вы болельщик?

— В последнее время я менее ярый болельщик. С самого детства увлекался футболом, много лет в него играл в свое время. Потом, когда начал активно заниматься актерством, бегать по полю стал меньше. В целом я поклонник большого футбола. Не могу сказать, что с утра до вечера смотрю наш чемпионат, но стараюсь не пропускать чемпионаты мира, Европы, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Порой я дико расстраиваюсь, если наши команды играют очень плохо. Прямо перестаю смотреть матч, боюсь, что сердце разорвется.

— В детстве были какие-то кумиры в футболе? На кого ориентировались?

— В середине 80-х после чемпионата мира в Мексике я поехал в пионерский лагерь. Там меня прозвали Марадоной. С тех пор несколько лет, пока моя лагерная пора не закончилась, я слыл в этом пионерском лагере «Альбатрос» Марадоной. Он был моим кумиром практически до прошлого года, когда его не стало.

— А кого-то из российских футболистов выделяли?

— Знаете, я преклоняюсь перед киевским «Динамо» 1986-88 годов. Валерий Лобановский и «Динамо» — команда мечты, вот что значит тотальный футбол. Вся команда — Демьяненко, Протасов, Блохин и другие — это чистый восторг, истинные советские футболисты. Для меня это великий футбол. Сегодня я продолжаю быть уверенным, что мы еще покажем миру истинно русский футбол. К сожалению, мы его подзабыли, поэтому пытаемся равняться на какие-то другие стили — немецкий, голландский, английский. Русский футбол — футбол умный, мы все-таки нация Толстого, Чехова, балета и так далее. Если мы начнем играть в этот футбол, все изменится.

— Какие-то матчи яркие вам запомнились?

— Естественно. Не так давно, в 2008 году, мы на чемпионате Европе дошли до полуфинала. Плюс опять же 1988 год, когда сборная СССР играла на этом турнире в финале. Помню, и Олимпийские игры в том году мы тоже взяли. Иногда пересматриваю яркие моменты оттуда.

— На стадион периодически удается выбираться, чтобы посмотреть сегодняшние матчи?

— Не скажу, что очень часто, но были матчи, которые я смотрел в «Лужниках» до ремонта стадиона. Помню, был матч с Криштиану Роналду, когда он приезжал. К сожалению, мы тогда проиграли, кажется. Не могу сказать, что кто-то из наших команд у меня в предпочтении, но относительно неплохо отношусь к ЦСКА. Люблю смотреть за игрой «Зенита». Есть душевная склонность к московскому «Динамо».

— Чего, как вы думаете, не хватает сегодняшнему российскому футболу?

— Помню, как восемь лет назад «Спартак» пришел тренировать Мурат Якин. Когда у него журналисты спросили: «Как вы будете мотивировать команду?» — он сказал: «Я не понимаю вопроса. Если футболисты зарабатывают большие деньги, куда лучше может быть мотивация?» Якин продержался лишь сезон, «Спартак» при нем так и не заиграл. У русского человека должна быть какая-то другая мотивация. Сейчас у футболистов довольно смутные представления о ней. Плюс ко всему есть множество легионеров, они западники, играют тогда, когда много денег платят. Должно быть у наших еще что-то — вера в страну, в Бога, во что-то высокое. Вот тогда мы с вами опять увидим наш футбол, за который не стыдно.

— Скажите, с кем-то из футболистов доводилось сталкиваться?

— Во-первых, я снимался в фильме «Коробка», там принимал участие Ринат Хисматулин. Не сталкивался с ним на площадке, но по крайней мере мы в одной картине снимались. Во-вторых, я играю в Театре Джигарханяна с 2003 года. Раньше очень часто устраивались футбольные турниры между театрами. Сейчас это в меньшей степени развито. Помню, лет 10-12 назад, а может и больше, мы играли с ветеранами «Спартака», и на воротах стоял Ринат Дасаев. Однажды я чуть было не забил ему гол. Это, конечно, знаковый момент. Из футбольных вратарей после Яшина Дасаев — определенно великий вратарь. Жаль, что сейчас о нем так мало информации.

— Играли ли вы в каких-то спортивных фильмах? Знаю, вы озвучивали сериал «Тед Лассо».

— Да, озвучивал. Сейчас будет продолжение, сериал продлили сразу на два сезона, поэтому работать на этом проекте я продолжу. Одно время я работал с парой наших фигуристов — Иваном Букиным и Сашей Степановой, которые выступали в шоу «Танцы на льду». С ними я работал тренером по актерскому мастерству несколько лет назад. Также давал несколько актерских мастер-классов для нашей сборной по женскому фехтованию.

— Каких из ближайших спортивных соревнований вы больше всего ждете?

— В целом я живу от одного чемпионата мира до другого. Если год украшен крупным футбольным биеннале, считаю, что год яркий. Если такого события нет, мне становится тоскливо. Конечно, за Олимпийскими играми слежу — как за зимними, так и за летними. Люблю иногда посмотреть лыжные гонки и биатлон.

— Какое значение для вас имеет спорт сегодня? Удается ли заниматься им?

— Я люблю фитнес. Всю сознательную жизнь стараюсь не пропускать и ходить в зал. Бывают моменты, когда выпадаешь, но в целом занимаюсь периодически, держу себя в тонусе. Фитнес — это мое.